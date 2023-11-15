Мэр Екатеринбурга открыл новый пункт полиции в Академическом районе

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новый участок пункта полиции в Академическом районе, сообщили в администрации города. Участковый пункт расположен на ул. Академика Парина, 37 «а». Его площадь составляет 54 кв. м.

Начальник Управления МВД России по городу Екатеринбургу Максим Метелица отметил, что новый участок положительно скажется на работе сотрудников. По его мнению, полицейские Академического района будут более оперативно реагировать на сообщения граждан и оказывать им своевременную помощь.

Помещение для участка было приобретено в рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

В Академическом районе также началось строительство нового комплекса судебных зданий за 945,7 млн руб.

Мария Шараева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте