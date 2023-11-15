Путин встретился с представителями ЦИКа в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин встретился с представителями Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и руководителями региональных избиркомов. В резиденции Ново-Огарево в честь 30-летия избирательной системы РФ президент вручил правительственные награды. Их получили в том числе глава ЦИКа Элла Памфилова и представители избирательных комиссий из Донецкой народной республики (ДНР). Госпожа Памфилова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Президент отметил, что руководство ЦИКа предприняло все, чтобы избирательная система России ответила на все вызовы. В частности, он имел в виду голосование в новых регионах. «Спасибо за смелость и верность»,— поблагодарил Владимир Путин представителей избиркомов новых территорий.

«Люди на выборах в новых регионах, голосовавшие под обстрелами, показали пример всем, как надо работать и добиваться результата»,— сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что внутренние и внешние попытки вмешаться в избирательный процесс России будут решительно пресекаться. Также он обозначил необходимость проведения просветительской работы ЦИКа. Также он отметил, что «использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе».

«Мы еще с вами поработаем. Вы, во всяком случае, еще точно поработаете»,— сказал Владимир Путин представителям избирательных комиссий.

Президентские выборы в России пройдут в 2024 году. Дата выборов пока не сообщалась. Владимир Путин еще не объявил о своем решении баллотироваться. 14 ноября президент подписал поправки к закону о выборах, которые ограничивают фото- и видеосъемку на избирательных участках, а также определяют порядок проведения выборов в условиях военного положения.

Подробнее об агитационных правилах на предстоящих выборах — в материале «Верховный суд присмотрелся к агитации».

Александра Горошилова