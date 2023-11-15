Россиян допустят к Паралимпиаде в Париже без требования осудить военную операцию
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) не будет требовать от российских спортсменов осуждения военной операции РФ на территории Украины для участия в летней Паралимпиаде в Париже в 2024 году.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Слава богу, нет требования осудить СВО, все остальное выполнить реально. Если ребята пройдут отбор, то они выступят на Паралимпиаде в Париже»,— сказал господин Рожков журналистам (цитата по ТАСС).
При этом ПКР назвал критерии допуска россиян к Паралимпийским играм несправедливыми. В комитете считают, что они ставят российских спортсменов в неравное положение с атлетами из других стран. В частности, в опубликованных на днях правилах сказано, что России разрешено заявлять на соревнования спортсменов в нейтральном статусе и только в рамках личного зачета, а членам исполкома ПКР запрещено присутствовать на Паралимпиаде в любом качестве, отметил комитет.
В сообщении комитета говорится, что ПКР направил запросы в международные федерации по соответствующим видам спорта инвалидов с целью уточнения критериев участия нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала в Паралимпиаде.
В конце сентября МПК допустил российских спортсменов на Паралимпиаду в нейтральном статусе, только в индивидуальных видах и при соблюдении ряда критериев, которые были объявлены сегодня, 15 ноября. При этом членство ПКР, который все равно считает позицию МПК «дискриминационной», «частично» приостановлено.
Подробнее — в материале «Паралимпийцам открыли окно в Париж».