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Без военно-промышленных комплексов

У большинства авторов доклада комиссии Конгресса США по стратегическим вопросам обнаружились связи с гигантами ВПК

Девять из двенадцати авторов нашумевшего доклада специальной комиссии Конгресса США по стратегическим вопросам имеют финансовые связи с оборонными подрядчиками. Об этом говорится в совместном расследовании изданий The Guardian и Responsible Statecraft. По мнению журналистов, ключевой посыл доклада о необходимости наращивания обычного и ядерного потенциала США отвечает интересам американских военно-промышленных компаний. В МИД РФ ранее также отмечали, что рекомендации комиссии похожи на «бесконечный шопинг-лист».

Фото: Lee Jin-man / AP

Фото: Lee Jin-man / AP

Журналисты The Guardian и Responsible Statecraft проанализировали источники доходов 12 членов опубликованного недавно доклада специальной комиссии Конгресса США по стратегическим вопросам. В документе (.pdf), как ранее писал «Ъ», содержится 131 вывод и дается 81 рекомендация. Авторы считают, что с точки зрения национальных интересов и безопасности США сегодняшняя ситуация хуже, чем на пике противостояния с СССР, поскольку «Соединенные Штаты находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников, каждый из которых стремится изменить международный статус-кво силой». Отсюда ключевой посыл доклада: США должны качественно и количественно наращивать свой обычный и ядерный арсенал, чтобы одновременно сдерживать Россию и Китай.

В комиссию, составившую этот доклад, вошло шесть экспертов-демократов и шесть республиканцев. Почти все они бывшие высокопоставленные сотрудники госструктур США. И как следует из публикации The Guardian и Responsible Statecraft, большинство из них сегодня так или иначе связаны с военно-промышленным комплексом США.

Так, зампредседателя стал Джон Кайл — бывший сенатор и экс-член Палаты представителей. В материале The Guardian и Responsible Statecraft сказано, что до недавнего времени он (уже будучи членом комиссии) занимал должность старшего советника в юридической фирме Covington & Burling, лоббирующей интересы многочисленных компаний—подрядчиков Пентагона. Ранее же сам Джон Кайл был зарегистрирован в качестве одного из лоббистов корпорации Northrop Grumman, производящей стратегические бомбардировщики B-21, которые комиссия в своем докладе рекомендует закупать в большем количестве.

Другой член комиссии, Франклин Миллер, бывший высокопоставленный член Совета национальной безопасности США (при Джордже Буше-младшем), является директором консалтинговой фирмы Scowcroft Group, которая работает в том числе с оборонными компаниями в США и за рубежом.

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Еще один известный эксперт, Джон Хайтен, ранее занимавший пост зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов, тесно сотрудничает с рядом компаний, которые, как сказано в публикации The Guardian и Responsible Statecraft, «могут извлечь огромную пользу из рекомендаций комиссии». В марте 2023 года он был назначен специальным советником гендиректора компании C3 AI, специализирующейся на искусственном интеллекте и активно сотрудничающей с Министерством обороны США. В июне 2022 года Джон Хайтен также был назначен исполнительным директором фонда Blue Origin, получившего название «Клуб будущего», и стратегическим советником высшего руководства Blue Origin. Компания Blue Origin принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу и напрямую сотрудничает с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а также военно-воздушными и военно-космическими силами США по вопросам, связанным с запуском космических аппаратов.

«Связи Хайтена с этими фирмами примечательны, учитывая неоднократные призывы доклада комиссии к совершенствованию и инвестированию в космический потенциал и искусственный интеллект»,— отмечается в расследовании. Так, в докладе комиссии содержится рекомендация Соединенным Штатам «срочно развернуть более устойчивую космическую архитектуру» и предпринять шаги для обеспечения «передового уровня новых технологий, таких как аналитика больших данных, квантовые вычисления и искусственный интеллект».

В состав комиссии также вошли эксперты ряда аналитических центров, получающих значительное финансирование от оружейной промышленности.

Так, два члена комиссии (бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и Ребекка Хейнрихс) работают в Институте Хадсона (признан в РФ нежелательной организацией), который, согласно последнему годовому отчету, в 2022 году получил от подрядчиков Пентагона более $500 тыс. Сюда входят шестизначные суммы пожертвований от нескольких ведущих военно-промышленных корпораций США, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman и BAE Systems. По мнению авторов публикации The Guardian и Responsible Statecraft, рекомендации комиссии «принесут финансовую выгоду спонсорам Института Хадсона».

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Другой член комиссии, Мэтью Крёниг, является вице-президентом Атлантического совета (признанного в РФ нежелательной организацией) — аналитического центра в Вашингтоне, который, согласно последнему годовому отчету организации, финансируется несколькими ведущими подрядчиками Пентагона, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon (ныне RTX), General Atomics, Saab и GM Defense. Кроме того, Атлантический совет получает более $1 млн в год непосредственно от Министерства обороны США и от $250 тыс. до 500 тыс. от Министерства энергетики, которое помогает управлять ядерным арсеналом страны.

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Те или иные связи с военно-промышленным комплексом США есть, как сказано в материале The Guardian и Responsible Statecraft, еще у трех членов специальной комиссии Конгресса. Но по имени названы только двое из них — Лиза Гордон-Хагерти, ранее занимавшая высокие посты в Совете нацбезопасности и Министерстве энергетики США, а также бывшая первый зампомощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Леонор Томеро.

Противников наращивания военной мощи выводы журналистов возмутили.

«Мы постоянно видим, что индустрия ядерных вооружений пытается оказывать большее влияние на принятие решений посредством финансовых вливаний. А это означает, что мы не можем принимать серьезные решения о нашей безопасности, когда военно-промышленный комплекс “покупает влияние” через аналитические центры и членов комиссии, которые искажают ход дискуссии»,— заявила по этому поводу координатор программ Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (ICAN) Сьюзи Снайдер.

В комментарии Федерации американских ученых (FAS) ранее также говорилось, что доклад спецкомиссии «больше похож на отраслевой отчет, чем на исследование, санкционированное Конгрессом».

В МИД РФ, ознакомившись с докладом, пришли к схожему выводу.

«Замах (доклада.— “Ъ”) огромный. Этот шопинг-лист, по сути дела, бесконечен»,— прокомментировал «Ъ» запросы авторов документа заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

При этом он допустил, что в «условиях бюджетно-финансового беспредела, который творится в США, получить финансирование может все что угодно, была бы лишь политическая воля и соответствующее решение».

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Отметим, что в самом докладе нет указания на то, что у ряда его авторов может быть конфликт интересов в связи с их сотрудничеством или связями с оружейной промышленностью США. Упомянутые в расследовании эксперты не ответили на запросы журналистов. Вместо них комментарий предоставил исполнительный директор комиссии Уильям Чемберс. «Члены (комиссии.— “Ъ”) были выбраны и назначены Конгрессом на основании их признания и значительного опыта. Перед тем как приступить к выполнению своих обязанностей, они прошли инструктаж по правилам этики, регулирующим деятельность Конгресса, и должны были соблюдать правила, установленные комитетом по этике Сената и комитетом по этике Палаты представителей»,— ответил он. Копии упомянутых правил Уильям Чемберс журналистам, однако, не предоставил.

Елена Черненко

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