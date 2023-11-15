Экспорт продукции липецкого АПК с начала года вырос почти в два раза

В Липецкой области за девять месяцев почти в два раза выросли объемы экспорта сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в правительстве региона. Общий объем экспорта продукции АПК региона составил почти 1,9 млн т на начало ноября. В то же время за 2022 год объем экспорта составлял 1,2 млн т.

Ведущим направлением в экспорте АПК является масложировая продукция. Сегодня регион экспортирует 500 тыс. т растительных масел и жмыхов по сравнению с 375 тыс. т годом ранее. В правительстве рассчитывают, что к концу 2023 года экспорт превысит 2 млн т.

«Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Липецкой области. Радует, что по многим направлениям агропромышленный комплекс демонстрирует одни из лучших показателей в стране»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За 2022 год в Липецкой области объем агроэкспорта вырос на 22% (до $723 млн). Более половины этого объема обеспечила масложировая отрасль (+35%, до $410 млн). В регионе были запущены и реконструированы крупные производственные мощности.

Подробнее о росте экспорта продукции АПК в Черноземье читайте в публикации «Экспорт выезжает на масле».

Егор Якимов