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Коммерсантъ FM
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Игорь Калганов занял должность первого вице-президента «Ситроникса»

Экс-гендиректор «Группы Т1» Игорь Калганов занял пост первого вице-президента компании «Ситроникс», об этом «Ъ» сообщил источник в компании. По словам источника, на новой должности Игорь Калганов будет заниматься развитием IT-бизнеса и синергией «с другими направлениями бизнеса компании». В пресс-службе «Ситроникса» подтвердили эту информацию. Сам господин Калганов от комментариев воздержался.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

До этого, с мая 2022 по август 2023 года, Игорь Калганов возглавлял интегратор «Группа Т1» (ранее — «Техносерв»). За это время он анонсировал новые проекты группы компаний, а также ее предстоящий выход на IPO. В августе топ-менеджер оставил свою должность из-за разногласий с реальными владельцами «Группы Т1».

Никита Королев

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