Депутат Госдумы Милонов предложил футбольным клубам проводить сборы на Кубани

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил российским клубам проводить зимние сборы в Краснодарском крае. В интервью «РБ Спорт» политик заявил, что в качестве примера первыми могли бы отправиться на Кубань футболисты «Зенита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Поехать шикануть за границу — это атавизм 90-х, надо отвыкать от этого. Представляете, какой будет пример для остальных, если в "Зените" скажут: мы не едем на сборы за границу, мы будем тренироваться в Краснодарском крае»,— отметил Виталий Милонов.

Футбольный клуб «Сочи» начнет зимние сборы в родном городе. Потом, по словам гендиректора команды Дмитрия Рубашко, клуб планирует перебраться в Турцию.

Татьяна Ручкина

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