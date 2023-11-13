ФК «Сочи» планирует провести зимние сборы в Турции

Футбольный клуб «Сочи» планирует начать зимние сборы в родном городе, а продолжить — в Турции. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на гендиректора команды Дмитрия Рубашко.

«Мы еще определяемся. <…> Потом, скорее всего, сборы будут в Турции. Как это будет, будем еще решать»,— сказал Дмитрий Рубашко.

8-10 декабря команды МИР Российской Премьер-Лиги сыграют в последнем до зимней паузы 18-м туре. 19-й тур пройдет в начале марта.

Сейчас «Сочи», набравший 10 баллов, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 32 очками.

Татьяна Ручкина

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