За 10 месяцев в Петербурге ввели более 2,7 млн кв. метров жилья

С января по октябрь 2023 года в Санкт-Петербурге ввели 2,784 млн кв. метров жилья. Рынок недвижимости пополнился за этот период на 61,4 тыс. квартир, следует из тематического отчета Петростата.

Согласно данным статистики, Петербург выполнил поставленный план по вводу жилья за этот период 2023 года, однако показатель на 3,9% отстает от уровня за аналогичный период прошлого года. При этом по количеству квартир опережает прошлый год на 2,5%.

Прежде всего жилье построено частными российскими компаниями, на их долю пришлось 2,5 млн кв. метров всех домов. Населением за счет собственных и личных средств было введено 173 тыс. кв. метров недвижимости. Оставшиеся метры пришлись на компании иностранной собственности и смешанной.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жилье элитного класса стало в Петербурге лидером по объему оборудованного паркинга в расчете на лот.

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