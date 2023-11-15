Обвиняемого в тройном убийстве курянина отправили в СИЗО на два месяца

Ленинский райсуд Курска удовлетворил ходатайство следователя регионального управления СКР об избрании меры пресечения 41-летнему местному жителю Андрею Волобуеву, обвиняемому в тройном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Он будет отправлен в СИЗО на два месяца — до 12 января 2024 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Андрей Волобуев против избрания такой меры пресечения не возражал.

Обвиняемый в тройном убийстве Андрей Волобуев

Фото: объединенная пресс-служба судов Курской области

Убийство произошло 13 ноября 2023 года на хуторе Сеймский Октябрьского района Курской области. Предварительно установлено, что утром обвиняемый находился у себя дома. «На почве внезапно возникших неприязненных отношений» он нанес множественные ножевые ранения своим 16-летней дочери, 41-летней жене и 62-летней матери. От полученных травм они скончались. Последняя была инвалидом первой группы.

Алина Морозова

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