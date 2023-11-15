Обвиняемого в тройном убийстве курянина отправили в СИЗО на два месяца
Ленинский райсуд Курска удовлетворил ходатайство следователя регионального управления СКР об избрании меры пресечения 41-летнему местному жителю Андрею Волобуеву, обвиняемому в тройном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Он будет отправлен в СИЗО на два месяца — до 12 января 2024 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Андрей Волобуев против избрания такой меры пресечения не возражал.
Убийство произошло 13 ноября 2023 года на хуторе Сеймский Октябрьского района Курской области. Предварительно установлено, что утром обвиняемый находился у себя дома. «На почве внезапно возникших неприязненных отношений» он нанес множественные ножевые ранения своим 16-летней дочери, 41-летней жене и 62-летней матери. От полученных травм они скончались. Последняя была инвалидом первой группы.