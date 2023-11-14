В Курской области возбудили уголовное дело о тройном убийстве

Управление Следственного комитета России (СКР) по Курской области возбудило уголовное дело по факту убийства девочки и двух женщин (п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Убийство произошел 13 ноября 2023 года на хуторе Сеймский Октябрьского района Курской области. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Его имя не раскрывается.

Предварительно установлено, что утром подозреваемый находился у себя дома. «На почве внезапно возникших неприязненных отношений» он нанес множественные ножевые ранения своим дочери, жене и матери. От полученных травм они скончались. В прокуратуре региона уточнили, что жертвами 41-летнего курянина стали 16-летняя девочка, 41-летняя и 62-летняя женщины. Последняя была инвалидом первой группы.

Прокуратура области взяла ход расследования уголовного дела на контроль. Также она организовала проверку исполнения законодательства органами системы профилактики.

Алина Морозова

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