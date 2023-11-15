В Липецкой области появились фейковые аккаунты чиновников

Жители Липецкой области стали получать сообщения с фейковых аккаунтов представителей местной власти. Мошеннический аккаунт был создан, в частности, от лица председателя облсовета Владимира Серикова, сообщили в заксобрании. Еще один фейковый аккаунт появился от имени вице-губернатора области Анатолия Якутина, рассказали в правительстве региона.

Власти призвали жителей Липецкой области не доверять непроверенной информации, получаемой с подобных аккаунтов, и не выполнять просьбы мошенников.

Ранее мошенники создали фейковый аккаунт вице-губернатора области и начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых. После этого аферисты звонили своим жертвами и, представившись сотрудниками органов безопасности управления финансов, пытались выведать у них «конфиденциальную информацию».

Егор Якимов