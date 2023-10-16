Мошенники создали фейковый аккаунт вице-губернатора Липецкой области в Telegram

Заместитель губернатора Липецкой области — начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых сообщил в своем Telegram-канале о том, что мошенники создали фейковый аккаунт в Telegram и рассылали гражданам «различные сообщения» от его имени.

После этого аферисты звонили своим жертвами и, представившись сотрудниками органов безопасности управления финансов, пытались выведать у них «конфиденциальную информацию».

«Призываю вас не реагировать на подозрительные сообщения с фейковых аккаунтов, не вступать в переписку с аферистами и не выполнять их просьбы. Будьте бдительными и пользуйтесь официальными каналами управления финансов Липецкой области в мессенджерах и социальных сетях»,— написал господин Щеглеватых.

Сколько жители макрорегиона отдали мошенникам за первую неделю октября — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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