Агрохолдинг «СТЕПЬ» утвердил политику в области энергоэффективности

Совет директоров Агрохолдинга «СТЕПЬ» утвердил политику в области энергоэффективности, как часть стратегии устойчивого развития компании.

Документ определяет общие принципы деятельности компании по энергосбережению. Основная цель — рациональное использование энергетических ресурсов и повышение уровня энергосбережения на предприятиях Агрохолдинга «СТЕПЬ».

Первым этапом реализации политики энергоэффективности станет энергоаудит. В течение полугода будет проводиться ревизия потребления энергетических ресурсов, работы энергетического оборудования и персонала во всех хозяйствах и филиалах «СТЕПИ». Итогом будет план по оптимизации — программа, содержащая конкретный перечень мероприятий, сроки и показатели. Далее — этап реализации.

Работы по сокращению и оптимизации расхода энергии будут проходить по нескольким большим направлениям. Одно из них — обследование и модернизация энергетической инфраструктуры зданий, другое направление — обучение персонала. Третье — оптимизация технических, то есть производственных процессов, внедрение новых энергоемких технологий и активное использование возобновляемых источников энергии.

Политика энергоэффективности Агрохолдинга «СТЕПЬ» подразумевает, что к 2030 году доля возобновляемой энергии, используемой Агрохолдингом, должна составить 7%. Также к 2030 году Агрохолдинг планирует сократить объем энергопотребления при производстве продукции в среднем на 10%.

Как ранее сообщал «Интерфакс», агентство RAEX включило агрохолдинг «СТЕПЬ» в топ-30 российских компаний, которые развивают повестку устойчивого развития. Специалисты агентства присвоили агрохолдингу 14-е место в рейтинге среди 50 российских компаний, проявляющих наибольшее внимание к зеленому энергопереходу. Согласно исследованию RAEX, других сельхозкомпаний в списке российского бизнеса, который активно работает над снижением воздействия на климат, нет.

«Практика показывает, что потенциал для сокращения энергопотребления у российских предприятий большой. Рациональный подход позволяет экономить до 30% потребляемой энергии, следовательно, пропорционально снижать затраты на ее оплату. В конечном счете, данные усилия приводят к снижению углеродного следа и себестоимости продукции»,— отметил генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram