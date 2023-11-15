Посаженный в Орле в честь отмены крепостного права дуб возможно сохранить

Прокуратура Орловской области в ходе проверки обстоятельств повреждения 162-летнего дуба на Бульваре Победы в центре Орла сделала вывод о возможности его сохранения. Об этом сообщили в ведомстве. Там добавили, что дерево нуждается в проведении мероприятий по оздоровлению, в том числе в ограждении, чтобы предотвратить «неконтролируемое хождение под кроной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

В рамках проверки дуб изучили специалисты сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Они провели инструментальное исследование дерева. Эксперты с помощью резистографа (прибор для обнаружения стволовой гнили) исследовали скрытые стволовые пороки, отобрали образцы древесины, которые направили для исследования в дендрохронологическую лабораторию в Москве.

Прокурорская проверка позволила остановить снос дерева. 2 октября этого года в результате сильного ветра дуб был поврежден. От него откололась крупная ветвь и часть ствола. Власти Орла приняли решение о проведении оценки состояния дерева.

Как отметили в прокуратуре, 4 октября власти сделали вывод об аварийности дерева и запланировали работы по его сносу без принятия мер к возможности сохранения. Чиновники тогда рассказывали о необратимом гниении корневой системы дуба и о его неустойчивости. По поручению прокурора Орловской области Орловской Алексея Тимошина по факту принятия решения о сносе была организована проверка.

Дуб на бульваре Победы в Орле посадили в честь отмены крепостного права. По данным властей, он не является объектом культурного наследия и не имеет статус памятника истории. Ему был присвоен статус «Одиночно стоящее дерево-долгожитель». В администрации Орла отмечали, что последние 20 лет дуб лечили и обрабатывали от паразитов, «но все же возраст забрал свое».

О гибели в Орловской области 30-метрового дуба, который почти 200 лет назад посадил Иван Тургенев, читайте в публикации «Ъ».

Егор Якимов