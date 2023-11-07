В Орле остановили снос посаженного в честь отмены крепостного права дуба

Прокуратура Орловской области сообщила о проверке обстоятельств повреждения 162-летнего дуба на Бульваре Победы в центре Орла. Ведомства остановило снос дерева.

2 октября этого года в результате сильного ветра дуб был поврежден. От него откололась крупная ветвь и часть ствола. Власти Орла приняли решение о проведении оценки состояния дерева.

Как отметили в прокуратуре, 4 октября власти сделали вывод об аварийности дерева и запланировали работы по его сносу без принятия мер к возможности сохранения. Чиновники тогда рассказывали о необратимом гниении корневой системы дуба и о его неустойчивости. По поручению прокурора Орловской области Орловской Алексея Тимошина по факту принятия решения о сносе организована проверка.

В рамках проверки дуб изучили специалисты сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Они провели инструментальное исследование дерева. После получения их выводов при наличии оснований будут приняты прокурорского реагирования, добавили в прокуратуре.

Дуб на бульваре Победы в Орле посадили в честь отмены крепостного права. По данным властей, он не является объектом культурного наследия и не имеет статус памятника истории. Ему был присвоен статус «Одиночно стоящее дерево-долгожитель». В администрации Орла отмечали, что последние 20 лет дуб лечили и обрабатывали от паразитов, «но все же возраст забрал свое».