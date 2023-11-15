Инициативные сотрудники вызывают негативное отношение у 7% работников в России

Сотрудники, проявляющие инициативу на работе, вызывают негативные эмоции у 14% работающих граждан в России. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Несмотря на то, что некоторые граждане относятся к таким коллегам скептически, все же большая часть опрошенных разделяет активный настрой сотрудников. Они вызывают положительные эмоции у 55% респондентов. Остальные нейтральны к подобному проявлению себя.

При этом доля тех, кто негативно относится к инициативным сотрудникам, среди руководства выше (12%). Порывы подчиненных воспринимают благосклонно 40% опрошенных управленцев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ожидания по заработной плате петербуржцев за год выросли более чем на 8000 рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте