Пенсионерка бросила «коктейль Молотова» в здание военкомата на набережной Фонтанки

Возле военного комиссариата на набережной реки Фонтанки, д.90 в центре Санкт-Петербурга задержана 75-летняя пенсионерка, бросившая в здание бутылку с зажигательной смесью.

Как сообщает 15 ноября интернет-издание «Фонтанка», инцидент произошел около 14:00. По предварительной информации, попасть «коктейлем Молотова» в здание военкомата пожилая женщина не смогла — бутылка угодила в припаркованный рядом микроавтобус Volkswagen. Автомобиль быстро потушили.

По данным издания, задержали пенсионерку сотрудники патрульно-постовой службы. На место направлена следственно-оперативная группа.

«Ъ-СПб» писал, что одна из последних попыток поджога военкомата в Петербурге произошла в конце сентября.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте