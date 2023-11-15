Товарооборот между Петербургом и Казахстаном вырос на 9,4% в первом полугодии

За первое полугодие 2023 года товарооборот между Санкт-Петербургом и Казахстаном увеличился на 4,9%. Показатель достиг 756,3 млн долларов США, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор города Александр Беглов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым. Они обсудили сотрудничество в экономике и образовании, а также промышленную кооперацию.

«Правительство Петербурга уделяет большое внимание укреплению сотрудничества с Казахстаном. По итогам первого полугодия этого года наш товарооборот вырос на 9,4% и составил 756,3 млн долларов США»,— заявил господин Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что товарооборот между Петербургом и Белоруссией за первые шесть месяцев превзошел аналогичный период прошлого года на 17,2%.

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