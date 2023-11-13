Товарооборот между Петербургом и Белоруссией вырос на 17%

За первое полугодие 2023 года поставки из Белоруссии в Санкт-Петербург увеличились на 40%, а товарооборот между городом на Неве и соседним государством за этот период времени вырос на 17,2%. Такие цифры 13 ноября назвали в пресс-службе Смольного.

Как отметили в городской администрации, наиболее значимыми в текущем году стали поставки в Петербург автобусов на газомоторном топливе, в которых главным партнером выступает Минский автомобильный завод.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге построят сервисный центр МАЗ. Со своей стороны город уже предоставил белорусской стороне земельные участки для размещения центра.

Также в Петербурге работает совместное с Белоруссией предприятие «Невский лифт».

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