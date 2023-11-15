Кубань направила 259 млн рублей на выплаты по гособлигациям 2017 и 2019 годов

Краснодарский край направил больше 259 млн руб. на выплаты по государственным облигациям, выпущенным в 2017 и 2019 годах. Информация об этом появилась на сайте краевого Минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным ведомства, погашена часть номинальной стоимости по краевым гособлигациям с фиксированным купонным доходом №RU35001KND0. Купонный доход составил 8,58 руб., процентная ставка — 8,6%. Выплата составила 85,8 млн руб.

Еще 173,3 млн руб. были выплачены по купонному доходу №RU35003KND0. Купонный доход составил 17,33 руб., ставка — 6,9%.

В начале сентября по облигациям 2018 года краевой минфин выплатил 2,6 млрд руб. В течение двух лет запланировано погашение облигаций на 25%.

Вячеслав Рыжков

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