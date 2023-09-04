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Минфин Кубани выплатил 2,6 млрд рублей по облигациям 2018 года

Министерство финансов Краснодарского края погасило купоны по облигациям 2018 года на общую сумму 2,6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Выплаты держателям ценных бумаг были произведены в счет погашения номинальной стоимости по облигациям RU35002KND0 на сумму 2,5 млрд руб. Еще 142,6 млн руб. были выплачены в качестве купонного дохода.

Выплата на одну бумагу составила 14,27 руб. по ставке 7,63% годовых (установлена на весь период обращения). Облигации выпущены на семилетний срок. В 2023-2025 годах предусмотрено погашение облигаций на 25%.

Анастасия Донскова

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