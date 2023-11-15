Семьям в Петербурге могут разрешить тратить маткапитал на образование родителей

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают расширить возможности использования материнского капитала. Законопроект появился на сайте городского парламента.

Над инициативой работали депутаты Валерий Гарнец, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. Они предлагают разрешить родителям получать профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование, а также проходить обучение за счет средств материнского капитала.

«Предоставление данной возможности позволит им повысить свою квалификацию, вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место или переобучиться по профессии, востребованной на рынке труда, чтобы найти работу, наиболее подходящую для совмещения с воспитанием ребенка»,— содержится в тексте пояснительной записки к проекту закона.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге хотят ввести штрафы за повторные нарушения закона о тишине, так как в городе были зафиксированы подобные случаи.

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