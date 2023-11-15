Депутаты Петербурга предлагают наказывать рублем за повторные нарушения тишины

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают ввести штрафы за повторное нарушение (два и более раза) закона о тишине в течение одного года. Законопроект поступил в городской парламент.

Авторами инициативы выступили депутаты Валерий Гарнец, Вера Сергеева, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. В пояснительной записке они отмечают, что с 2022 года по август 2023 года выявили 124 физлица и 11 юрлиц, которые совершили повторное нарушение статей городского закона об административных правонарушениях. Парламентарии считают, что нынешние нормы недостаточно эффективны в борьбе с нарушителями тишины, поэтому предлагают внести изменения.

Согласно содержанию проекта закона, за громкую музыку или шум от телевизоров в ночное врема, звуковоспроизводящих устройств на транспорте и в торговых объектах, за крики, свист, стук, передвижение мебели и пение, в том числе за игру на музыкальных инструментах, за использование пиротехники на защищаемых объектах города, за нарушения покоя в многоквартирных домах в период праздников и выходных дней будет наложен штраф в размере от 4000 рублей до 5000 рублей (на физлиц), от 40 000 рублей до 50 000 рублей (на должностных лиц), от 200 000 рублей до 300 000 рублей (на юрлиц).

Если же вновь велся ремонт или разгрузочно-погрузочные работы в ночное время на защищаемых объектах в Петербурге нарушителю будет выписан штраф в размере от 4000 до 5000 рублей. Если же это допустило должностное лицо, его оштрафуют в объеме от 40 000 рублей до 50 000 рублей, если юридическое — от 400 000 до 600 000 рублей. Также предлагается ввести штраф за повторное осуществление строительных работ, из-за которых были нарушены тишина и покой петербуржцев. Физлица заплатят штраф в размере 5000 рублей, должностные лица — от 40 000 рублей до 50 000 рублей, а юрлица — от 800 000 рублей до 1 млн рублей.

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