Нижегородский минздрав и НОФ считают законным оспариваемый в ФАС контракт

Представители министерства здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной фармации (НОФ) считают, что контакт на 8,6 млрд руб. на услуги по поставке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 8,6 млрд руб. на 2024–2025 годы был заключен законно. Об этом они сообщили на заседании комиссии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) во вторник 14 ноября.

ФАС начала рассматривать жалобу председателя общественной организации «Стопкартель» Александра Кулакова, который считает, что контракт был заключен 19 июня намеренно за неделю до принятия поправок к федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок», чтобы обойти изменения, которые лишили НОФ монопольных привилегий единственного поставщика лекарств областному минздраву. Активист обратил внимание комиссии ФАС, что контракт заключен сразу на 2024-2025 год, хотя такой необходимости не было и закупку можно было провести в конце 2023 года.

Представитель НОФ Андрей Архипов напомнил комиссии, что по нормам Гражданского кодекса вступивший в силу после подписания контракта закон обратной силы не имеет.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Лекарства закупили впрок»

Ирина Андреева, Роман Рыскаль