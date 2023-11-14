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Глава СКР поручил возбудить дело по факту стрельбы на севере Петербурга

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту стрельбы в Выборгском районе Санкт-Петербурга, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Господин Бастрыкин обратил внимание на инцидент, о котором активно писали в Telegram-каналах. Причиной дебоша стал отказ посетительницы бара в знакомстве. Тогда мужчина произвел около заведения несколько выстрелов из пневматического пистолета, а также угрожал посетителям бара. В связи с этим глава СКР поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело в связи с происшествием и подготовить доклад с вявленными деталями инцидента.

Прежде в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что злоумышленник задержан. По информации правоохранителей, подозреваемым является безработных житель Самарской области в возрасте 30 лет. В отношении его составили административный протокол по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что стрельба около Сенной площади в Петербурге обернулась уголовным делом по статье о хулиганстве.

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