Каждый третий россиянин не доверяет результатам выборов

Треть респондентов скорее не доверяют результатам выборов, две трети придерживаются противоположного мнения, показал опрос ВЦИОМа, проведенный по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). При этом доверие к выборам в России растет — во время первого замера в ноябре 2020 года количество не доверяющих превышало количество доверяющих (50% против 46%).

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По данным опроса, более трети респондентов (38%) обязательно принимают участие во всех выборах — федеральных, региональных и местных, каждый четвертый ходит на выборы при возможности (25%). Большинство опрошенных назвали скорее удобными новые форматы голосования — в течение трех дней (74%) и дистанционно (60%).