Группа «Уралхим» поддержала проведение международной конференции почвоведов

В Пермском государственном аграрно-технологическом университете (ПГАТУ) проходит Международная научная конференция «Актуальные проблемы почвоведения, агрохимии и экологии в природных и антропогенных ландшафтах» (II Никитинские чтения). Она продлится до 17 ноября.

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Специалисты Группы «Уралхим» поддержали проведение мероприятия и представили мировому научному сообществу свой передовой опыт в области агрохимических методов исследования почв и построения систем питания на их основе. Конференция собрала ученых из ведущих аграрных вузов городов России, а также из Индии, Китая, Зимбабве, Чили, Турции, Ирана, Азербайджана и т.д. Они обсудят эволюцию и деградацию почв в разных уголках планеты, поделятся опытом по увеличению плодородия земель, рассмотрят вопросы экологии почв.

Марина Александрова, руководитель агролаборатории АО «ОХК «Уралхим»:

Компания находится в тесном контакте с научным сообществом и поддерживает проведение конференций по вопросам повышения плодородия почв. «Уралхим» не только производит удобрения, но и сопровождает аграриев на пути к высоким урожаям, проводит различные исследования в области почвоведения и агрохимии, результатами которых делится с мировым научным сообществом.

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Делегация гостей из Зимбабве прибыла на конференцию не только для участия в конференции, но и для того, чтобы познакомиться с ПГАТУ. В будущем при поддержке «Уралхима» планируется организовать в вузе обучение студентов из Зимбабве аграрным специальностям.

Дэвид Джамбгва Симби, профессор, вице-канцлер технологического университета г. Чинхойи, Зимбабве:

Зимбабве, прежде всего, аграрная страна. Сейчас идет активное развитие сельскохозяйственного сектора: строятся ирригационные каналы вдоль рек, из России импортируется сельскохозяйственная техника. Мы надеемся достичь наших целей обменом студентами и преподавателями с российскими университетами.

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17 ноября делегация участников конференции побывает в шахте «Уралкалия». Ученые своими глазами смогут увидеть, как организована добыча руды на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей.

Международная конференция по почвоведению «Никитинские чтения» проводится в Перми второй раз. Она названа в честь Василия Никитина — первого заведующего кафедрой почвоведения на агрономическом факультете ПГАТУ. Ученый создал и возглавил ее ровно 100 лет назад — в 1923 году.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь