Администрация Ставрополя заявила о внеплановой проверке гимназии №30

После применения учеником оружия в ставропольской гимназии № 30 специальная комиссия проводит внеплановую проверку образовательного учреждения, сообщает пресс-служба администрации города.

«После появления в СМИ информации о конфликте в одном из классов школы № 30 Ставрополя по поручению главы города Ивана Ульянченко оперативно создана рабочая группа. Для изучения изложенных фактов она проведет комплексную проверку в образовательном учреждении»,— сказано в сообщении.

В комиссию вошли представители комитетов образования, общественной безопасности администрации краевого центра, а также комиссии

по делам несовершеннолетних Ленинского района. Проверяющие должны проанализировать причины нарушений и выработать предложения по их устранению. Итоги проверки будут подведены в течение двух дней.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после проверки информации СМИ о том, что в одной из гимназий Ставрополя ученик систематически применяет насилие к одноклассникам, а также приносил в учреждение пневматическое оружие и стрелял из него по другим школьникам. По предварительным данным, администрация гимназии не принимала мер к урегулированию конфликта.

Кристина Федичкина