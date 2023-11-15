В Ставрополе из-за конфликта школьников возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после проверки информации СМИ о том, что в одной из гимназий Ставрополя ученик систематически применяет насилие к одноклассникам, а также приносил в учреждение пневматическое оружие и стрелял из него по другим школьникам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, администрация гимназии не принимала мер к урегулированию конфликта. «В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям администрации школы, а также ученика, причинившего телесные повреждения сверстникам. Расследование уголовного дела находится на личном контроле у руководителя следственного управления»,— говорится в сообщении. По какой статье возбуждено дело пояснить в ведомстве «Ъ» отказались.

«Блокнот-Ставрополь» сообщает, что речь идет о ставропольской гимназии № 30. Директор учреждения Лариса Шишкина сказала изданию, что, по ее мнению, ситуация не такая серьезная, как заявляют родители пострадавших учеников. Она заверила, что в гимназии выработаны методы и приемы организации работы с «трудными» учащимися. Также госпожа Шишкина отметила, что у ребенка, обвиняемого в насилии, «непростые родители», которые «могут негативно отреагировать на такую информацию в интернете».

Кристина Федичкина