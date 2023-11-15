Ситуация с заболеваемостью корью в Нижегородской области остается стабильной

Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью корью в Нижегородской области стабильная. По данным областного минздава, регистрируются единичные случаи заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В министерстве уточнили, что в регионе существует достаточный запас противокоревой вакцины, необходимый для проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Как писал «Ъ», в целом по России заболеваемость корью резко увеличилась за последний год. За январь-сентябрь 2023 года в стране выявили в 288 раз больше заболевших корью, чем годом ранее.

По мнению экспертов, такой стремительный рост заболеваемости может быть связан последствиями пандемии, дефицитом вакцин от кори, растущими антипрививочными настроениями. Кроме того, на уровне заболеваемости могут сказываться традиции некоторых этнических и религиозных групп.

В Нижегородской области вспышка кори была зафиксирована в сентябре в деревне Малое Туманово Арзамасского района, где компактно проживают цыгане В очаге было зарегистрировано 93 случая заболевания. Источником инфекции стал ребенок, который приехал из другого региона. Все заболевшие не были привиты против кори.

Александра Викулова