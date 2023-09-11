Вспышка кори зафиксирована в Арзамасском районе

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области зафиксировали вспышку кори в деревне Малое Туманово в Арзамасском районе. В очаге зарегистрировано 93 случая заболевания, сообщили в ведомстве.

Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал ребенок, который приехал в деревню из другого региона. Малое Туманово является местом компактного проживания цыган.

Роспотребнадзор пытается локализовать очаг групповой заболеваемости. Специалисты проводят противоэпидемические мероприятия и иммунизацию по эпидемическим показаниям.

Первый случай зафиксировали в регионе в начале апреля. С того момента в области действует красный уровень готовности по кори.

Корь передается воздушно-капельным путем. У взрослых протекает особенно тяжело: к основному заболеванию могут добавиться пневмония и бактериальные осложнения.

Елена Ковалева