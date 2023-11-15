Минтранс Новосибирской области заявил, что вопрос о строительстве четвертого моста будет рассмотрен судом

В минтранс Новосибирской области заявили, что вопрос о срыве сроков ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в Группу «Вис») при строительстве четвертого моста будет рассмотрен судом, сообщает пресс-служба правительства региона. В министерстве отметили, что со своей стороны выполнили предусмотренные соглашением обязательства в полном объеме и своевременно обеспечили финансирование по возведению объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В свою очередь в ГК «Вис» напротив заявили, что из выделенных дополнительно 7,3 млрд руб. в декабре 2022 года для завершения строительства, только часть средств поступила в распоряжение концессионера.

«С января 2023 года по текущий момент на 3,3 млрд руб., концедентом установлен запрет на их использование для целей создания объекта. Причина блокировки – требования концедента по предоставлению отчетности, которые отсутствуют в соглашении с федеральным дорожным агентством, осуществившим выделение федеральных средств», - говорится в сообщении.

Кроме того в «Вис» заявили, что на протяжении 10 месяцев пока шли переговоры с концедентом, работы осуществлялось за счет средств компании.

«Однако к настоящему моменту эти средства исчерпаны и в октябре активные работы на объекте фактически были остановлены, о чем концедент был официально уведомлен», - пояснили представители ГК.

В связи с этим в «Вис» сообщили о переносе сроков сдачи объекта на 2024 год. Кроме того, подрядчик указал еще на ряд нарушений со стороны концедента – срыв сроков по переустройству канализационного коллектора в зоне стройки, нарушения в проектной документации, необеспечение концедентом мероприятий по подключению к городской ливневой канализации и непредоставление концессионеру в пользование водного объекта для сброса сточных вод.

В своем ответе минтранс Новосибирской области указал, что прямой причинно-следственной связи между указанными нарушениями и невозможностью завершить строительство на текущий момент не доказано. По данным ведомства, по состоянию на 15 ноября текущего года готовность четвертого моста составила более 80%, пилона – 90%, а общая строительная готовность – около 75%.

Концессия на строительство и эксплуатацию моста через Обь была подписана в декабре 2017 года правительством Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «Вис»). Строительство моста реализуется с участием средств федерального и регионального бюджетов. В 2021 году сообщалось, что общие вложения в проект составят 43,5 млрд руб. После завершения строительства концессионер будет осуществлять техническую и коммерческую эксплуатацию мостовой переправы, общая протяженность которой вместе с подходами и транспортными развязками на обоих берегах составит более 5 км. Срок действия концессионного соглашения – до 2042 года.

Александр Киселев