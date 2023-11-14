КСП сообщила о степени технической готовности четвертого моста в Новосибирске

По данным Контрольно-счетной платы Новосибирской области, техническая готовность четвертого мостового перехода через Обь в Новосибирске составила на 17 августа 66,72%. Завершение строительства объекта по графику – не позднее 6 декабря 2023 года, сообщается на сайте заксобрания Новосибирской области. Финансирование строительства составило 39,8 млрд руб.

25 сентября группа «Вис», реализующая проект, сообщала, что техническая готовность мостового перехода оценивается в 90%. «Полностью завершены работы по монтажу и установке на опорные части металлических и сталежелезобетонных пролётных строений, практически завершена установка блоков парапетного ограждения, продолжается устройство дорожной одежды. Полностью завершены работы по монтажу и установке на опорные части металлических и сталежелезобетонных пролётных строений, практически завершена установка блоков парапетного ограждения, продолжается устройство дорожной одежды»,– комментировали ход работ на объекте в компании.

В прошлом году представитель группы, говорил, что рабочее движение по мосту не будет открыто к концу 2022 года, как планировалось. В компании объясняли, что «из-за сложной геополитической обстановкой и нарушения логистических цепочек сроки поставки импортного оборудования сдвинулись на три месяца».

Концессия на строительство и эксплуатацию моста через Обь была подписана в декабре 2017 года правительством Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «Вис»). Строительство моста реализуется с участием средств федерального и регионального бюджетов. В 2021 году сообщалось, что общие вложения в проект составят 43,5 млрд руб. После завершения строительства концессионер будет осуществлять техническую и коммерческую эксплуатацию мостовой переправы, общая протяженность которой вместе с подходами и транспортными развязками на обоих берегах составит более 5 км. Срок действия концессионного соглашения – до 2042 года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова