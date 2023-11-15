В Ленобласти с погоней и стрельбой задерживали пьяного водителя микроавтобуса

Погоня со стрельбой произошла минувшей ночью в деревне Бор Всеволожского района Ленинградской области. Там задерживали пьяного водителя.

Как сообщили 15 ноября в региональном ГУ МВД, в ночное время сотрудниками ГИБДД была предпринята попытка остановить микроавтобус Citroen Jumper. Однако водитель требования полицейских не выполнил и, увеличив скорость, попытался скрыться. Дорожные инспекторы организовали погоню.

Уходя от погони, лихач грубо нарушал правила дорожного движения и спровоцировал аварийную ситуацию, столкнувшись со служебным транспортом ДПС, после чего продолжил движение. В результате аварии сотрудники полиции не пострадали, однако техника получила незначительные повреждения.

Для остановки преследуемой машины стражи правопорядка применили табельное оружие: автоинспектор произвел предупредительный выстрел в воздух и затем прицельные по колесам, после чего иномарку удалось наконец остановить.

Водителя задержали. Им оказался 22-летний житель деревни Разметелево Всеволожского района. У мужчины имелись внешние признаки опьянения, при этом от процедуры освидетельствования он отказался.

Нарушителя доставили в отдел. Он привлечен к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования и неповиновение полиции. В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение, уточнили в ГУ МВД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге полиция также задержала нетрезвого автоугонщика, устроившего несколько ДТП на юго-западе города.

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