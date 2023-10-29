Полиция задержала нетрезвого автоугонщика, устроившего несколько ДТП на юго-западе Петербурга

Петербургские полицейские задержали нетрезвого водителя, который устроил несколько ДТП в Красносельском районе города. Как сообщили в региональном ГУ МВД, в воскресенье, 29 октября, в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завладел ее автомобилем Audi А6 и уехал в неизвестном направлении.

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На розыск угнанного автомобиля незамедлительно были ориентированы наряды полиции. Спустя несколько минут в дежурную часть поступило сообщение о ДТП с участием указанного автомобиля и Ford Focus на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе.

Нарушитель был задержан возле дома 129 по проспекту Ветеранов, где он совершил еще одну аварию, не справившись с управлением, въехав в фонарный столб.

Задержанным оказался 27-летний житель города Валуйки Белгородской области, которого отправили на медицинское освидетельствование. Проводится проверка, по результатам которой в отношении мужчины будет принято процессуальное решение, уточнили в полицейском главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в результате «пьяного» ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти два человека погибли и один был госпитализирован.

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