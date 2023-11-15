Свердловчанина отправили в колонию на 18 лет за интимные переписки с детьми

Калининский районный суд Тюмени приговорил к 18 годам колонии строгого режима 22-летнего молодого человека из Свердловской области за растление несовершеннолетних. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным суда, Матвей (фамилия не указана) с февраля по апрель 2021 года общался с девочками возрастом от 8 до 12 лет в соцсетях, представляясь 14-летним мальчиком. Он просил детей сфотографировать и отправить ему интимные части тела. В свою очередь, он также присылал девочкам интимные фотографии, которые скачивал в интернете.

Как пояснил следователям молодой человек, ему нравилось рассматривать полученные от детей фото, но больше всего — уговаривать девочек на интимную фотосессию. У Матвея с матерью общий компьютер, и, чтобы скрыть от нее переписки с детьми, он каждый раз удалял их. Точное количество детей, с которыми он переписывался, не помнит. «Следствию стали известны шесть несовершеннолетних из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей»,— сказано в сообщении.

В Волгоградской области весной 2022 года учителя вызвали в школу мать одной из девочек и рассказали ей, что ее дочери «какой-то мальчик присылает интимные фото». Женщина обратилась в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело. Как сказано в сообщении, подозреваемый сразу признался в двух преступлениях. А позже и еще в четырех, дав явку с повинной.

Молодой человек признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и по ч. 3 ст. 135 УК РФ (насильственные действия сексуального характера — иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

Полина Хабарова, Екатеринбург