Алексей Долгов назначен на должность президента УБРиР

Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) утвердил Алексея Долгова в должности президента банка, сообщили в пресс-службе УБРиР. Ранее кандидатуру согласовал Банк России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Сейчас мы завершаем разработку новой стратегии и решаем текущие задачи бизнеса, связанные и с привлечением партнеров в розничном и корпоративном сегменте, и с активизацией работы с действующей базой. Уже начали реализовывать зарплатные проекты с новыми клиентами из сферы образования и медицины, государственными структурами»,— подчеркнул господин Долгов.

Алексей Долгов более 20 лет работает в банковской сфере. В 2019 году стал управляющий филиалом ВТБ в Свердловской области. Имеет два высших образования, степень MBA в бизнес-школе экономического факультета МГУ. В августе Алексей Долгов возглавил коммерческий блок УБРиР в статусе первого вице-президента. С 15 сентября стал исполняющим обязанности президента УБРиР.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в УБРиР сформирована новая команда топ-менеджеров, в которую вошли выходцы из ВТБ и Сбербанка.

Анастасия Таначева

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