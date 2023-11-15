В реку Воронеж в Липецкой области выпустили 155 тысяч мальков

В Липецкой области в рамках капитального ремонта гидротехнического сооружения в селе Журавинки Чаплыгинского района в реку Воронеж выпустили 155 тыс. мальков белого толстолобика. Об этом сообщили в правительстве региона. Зарыбление провели, чтобы очистить воду в реке и сохранить водно-биологические ресурсы.

В 2023 году в реку Воронеж уже выпустили 340 тыс. мальков сазана, отметили в правительстве региона. В целом за 2022-2023 год в регионе было выпущено около 1 млн рыб. «Благодаря системной работе по зарыблению водных объектов Липецкой области рыбы в наших реках становится больше, что положительно сказывается на состоянии водоемов»,— сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В правительстве добавили, что в 2022 году при очистке реки Быстрая Сосна в реку Воронеж выпустили 560 тыс. мальков белого толстолобика. Зарыбление проводилось в рамках входящего в нацпроект «Экология» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». К 2024 году планируется пополнить состав водных биологических ресурсов на 2 млн рыб.

В 2019 году на очистку участка реки Воронеж в Липецкой области было выделено 208 млн руб. Работы включали в себя зарыбление водоема 5 т белого толстолобика.

Егор Якимов