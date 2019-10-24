В Липецке очистили участок реки Воронеж за 208 млн рублей

В Липецкой области завершилась экологическая реабилитация второго участка реки Воронеж стоимостью 208 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона. Работы, длившиеся в 2016 года, включили в себя углубление дна до 3-4 м с объемом выемки 1,3 млн куб. м и модернизацию очистных сооружений. Было реабилитировано более 25 км русла, после чего проведено зарыбление водоема 5 т белого толстолобика. Работы проводились в рамках входящего в нацпроект «Экология» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

В 2020 году работы планируется продолжить уже на третьем участке реки — речь идет о расчистке около 10 км русла. По данным чиновников, это должно улучшить пропускную способность водоема. В 2021 и 2022 годах планируется приступить к расчитске рек Быстрая Сосна и Дон. Сейчас по нитм готовится проектная документация.

Валерия Розбот