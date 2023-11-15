Первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2031–2040 годы

Подготовка к развертыванию российской лунной базы будет происходить в 2031–2040 годах. Это следует из доклада генерального конструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьева. На этот же период запланировано начало пилотируемых экспедиций, первая высадка и начало геологических исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Соловьев представил свой доклад на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, передает ТАСС.

В рамках лунной программы планируется:

построить лунную базу в 2041–2050 годах, закрепить в этот период «приоритет» России на Луне;

начать добычу и использование воды и кислорода на Луне в 2041–2050 годах;

начать производить отработку технологий производства из местных ресурсов с использованием добывающих и производственных комплексов, оборудования для бурения и экскавации;

использовать ресурсы Луны для освоения космического пространства, включая добычу редких ресурсов и поддержку экспедиций в дальний космос, создать комплексы производства и хранения компонентов топлива, средства орбитальной сборки и дозаправки, комплекс добычи редких ресурсов после 2050 года.

Россия возобновила лунную программу в 2021 году. Советская программа предполагала создание сети обитаемых баз в 1970–1985 годах.

Леонид Уварчев