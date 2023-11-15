«Росатом» выдал ЛАЭС разрешение на строительство восьмого энергоблока

Государственная корпорация «Росатом» выдала разрешение АО «Концерн Росэнергоатом» на второй этап возведения энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС. Это позволит специалистам начать работу по 67 объектам капительного строительства восьмого блока, сообщили в пресс-службе АО «Концерн Росэнергоатом».

В связи с этим рабочие подготовили на территории ЛАЭС котлован под ядерный остров энергоблока №7. Там же продолжают оборудовать участок под его турбинный остров. Вести деятельность в полную силу на объекте позволит лицензия на сооружение ядерных установок, которую должны выдать в декабре 2023 года.

«Основной период строительства восьмого энергоблока начнется в 2025 году. В этом же году запланирована первая ключевая операция — бетонирование фундаментной плиты здания реактора», — заявил директор ЛАЭС Владимир Перегуда и добавил, что ввести энергоблок №8 в эксплуатацию должны в 2032 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ЛАЭС получила от Ростехнадзора разрешение на разработку изотопа лютеция-177, препараты с которым применяются для лечения опухолей.

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