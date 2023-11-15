В Крыму пустят с молотка 37 объектов Коломойского
Госсовет Крыма согласовал продажу национализированного имущества украинского олигарха Игоря Коломойского, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.
«В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО "Транспорт Логистик" — центра отдыха "Европа" в пгт Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое»,— написал Константинов в своем Telegram-канале. По словам председателя крымского парламента, в результате продажи имущества в бюджет Крыма поступит 397,7 млн руб.
Ранее власти Крыма продали на открытом аукционе за 44,3 млн руб. апартаменты семьи президента Украины Владимира Зеленского в элитном жилом комплексе «Император» на территории Ливадийского парка (напротив бывшей южной резиденции российских императоров). На объект претендовали два физлица, шаг аукциона составлял 1,2 млн руб. В итоге его приобрела некая Ольга Липовецкая.