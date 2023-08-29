«Как нефть, только на людях»

В райцентре Павловск прошла стратегическая сессия по развитию туризма на юге Воронежской области в рамках планируемого туристско-рекреационного кластера (ТРК) под рабочим названием «Священный Дон». В кластер объединяются Павловский, Подгоренский и Россошанский районы, а в перспективе — и подшефные региону районы Луганской Народной Республики (ЛНР). Вместе с чиновниками и экспертами туристический потенциал воронежского юга оценивал корреспондент «Ъ-Черноземье» Александр Прытков.

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Стратегическая сессия по развитию туризма юга Воронежской области прошла 28 августа в райцентре Павловск, который власти считают вторым туристическим магнитом после Воронежа. Мероприятие было призвано определить перспективы ТРК «Священный Дон», в который будут объединены Павловский, Подгоренский и Россошанский районы.

Руководитель регионального департамента предпринимательства и торговли (ведомство занимается развитием туризма) Сергей Корчевников напомнил, что в регионе уже создан ТРК «Воронежский»: «Тут все было очевидно — в Рамонском районе и рядом много точек привлечения туристического потока. Мы это просто превратили в бумагу». Сейчас, пояснил чиновник, настало время для других районов, в которых тоже есть много мест для привлечения туристов. «Но пока тут у нас больше вопросов, чем ответов»,— признался господин Корчевников.

Его заместитель, непосредственно курирующий туристическую отрасль, Александр Кукин отметил, что в 2022 году область посетили 2,2 млн туристов, которые потратили здесь 21,6 млрд руб. (средний чек — 3,9 тыс.). «Этих денег не было в регионе, а потом они раз — и появились. Это как нефть, только она на людях. Это высокоокупаемый ликвидный бизнес»,— убеждал чиновник присутствующих в зале. Пока основной турпоток приходится на Воронеж и окрестности, так как, по словам Александра Кукина, «весь туризм вертится вокруг слова „логистика“»: «Тут у нас трасса М-4 и аэропорт, благодаря этому и возник воронежский кластер». Господин Кукин кратко обрисовал перспективы «Священного Дона»: «Тут монастыри, меловые пещеры, М-4 и железная дорога. Планируем также развивать малую авиацию, обалденные красоты с высоты открываются».

Мэр Павловска Вячеслав Щербаков констатировал, что по расположенной рядом М-4 проезжают более 70 тыс. автомобилей в сутки: «Для нас это потенциал, транзитный турист — наш». Проблемой здесь является отсутствие какого-либо информирования на трассах. «Павловск — это алмаз, который нужно огранить. Сейчас все проезжают мимо, нам нужны указатели, чтобы видели рекламу на трассе». Александр Кукин отметил, что сложности тут есть с федеральными магистралями: «На муниципальных и областных дорогах мы все знаки легко ставим, для М-4 два года согласовываем указатель на океанариум».

По мнению мэра, привлечь туристов в Павловск можно за счет исторического центра (но собственники не всегда готовы вкладываться в реставрацию зданий), уже готовых общественных пространств (правда, за благоустройство Тамбовского озера власти уже два года судятся с подрядчиком) и планируемых (например, хотят сделать на территории бывшего авторемонтного завода фестивально-гастрономическую площадку).

Перспективен и водный туризм: «У нас более 1 тыс. маломерных судов, каждая третья семья имеет лодку или катер». Впрочем, рассказывал «Ъ-Черноземье» накануне глава Павловского района Максим Янцов, только одно судно зарегистрировано как коммерческое и готово отвечать за безопасность — прогулочный теплоход. Да и Дон сейчас стал похож на реку времен Петра Первого, который и основал Павловск: обмелел и засорился бревнами и корягами. Так что теплоход не может пройти от райцентра до Воронежа.

Руководитель Подгоренского района Максим Данилов основными достопримечательностями муниципалитета назвал Белогорский и Костомаровский Спасский женский пещерные монастыри, старинные водяную и ветряные мельницы, оленью ферму. По его данным, за год ежедневное число туристов выросло с 1,2 до 1,5 тыс. человек.

Глава Россошанского района Юрий Мишанков рассказал, что спецоперация добавила граничащему с ЛНР району новую категорию туристов — военных: «У нас полная загрузка мест коллективного размещения, общепит меняется в лучшую сторону, мы научились подстраиваться под желания клиентов». Он также поднял вопрос о малой авиации: «У нас есть аэродром на хуторе Вершинный, от Москвы до юга это ровно половина пути, дозаправка и отдых пилотов будут в районе». По его словам, в Павловске и Подгоренском туристы не увидят «такой красоты», как у него в районе. «Но, когда объединимся, надеюсь, получится что-то большее»,— смягчил господин Мишанков.

На сессии выступили и главы подшефных региону Белокуракинского и Новопсковского районов ЛНР. Они в основном упирали на неповторимую природу и духовные святыни. «У ЛНР общие проблемы в сфере туризма — нет пассажирских перевозок, интернета, не везде есть безналичный расчет, установлен комендантский час»,— перечислила и.о. главы района Виктория Кайдалова. Пока же власти готовы отправлять население в Воронежскую область, чтобы оно набралось опыта в расчете на обратный турпоток. «Надо дорисовать карту кластера до нас»,— заявила под аплодисменты и.о главы Белокуракинского района Ольга Кучерявая.

Сергей Богданов из консалтинговой компании Strategy Partners (входит в экосистему Сбера) предложил подумать о всесезонном туризме, чтобы люди ехали не только летом. Его поддержал вице-премьер облправительства Артем Верховцев: «Никто за бюджетный счет гостиницу строить не будет. Чтобы пришел бизнес, нужно показать поток, а организовать поток — задача насыщения мероприятиями на местах».

Путешественник и член областной общественной палаты Михаил Глущенко рассказал, что в его сборнике достопримечательностей региона мало мест из южных районов. «Вы сами мало говорите про районы, людей от ваших районов на мероприятиях почти нет, вопрос тут не ко мне»,— пояснил он и предложил найти ответственных за туризм для каждого муниципалитета.

К реальности дискуссию приблизил Артем Верховцев: «Ждать транзитного туриста — это иллюзия. Они едут по маршруту „точка — точка“, у них нет задачи красиво проехаться, они в условиях ограниченного отпуска хотят быстрее добраться до моря и подольше побыть там». Чиновник предостерег от иллюзии, что в регион поедут на месяц для посещения всех объектов. «В Суздале, например, менее 10% остаются на две и более ночи. А это Суздаль — часть Золотого кольца»,— привел пример господин Верховцев. По его словам, сейчас туризм в регионе как «конфетка без фантика и не на правильном месте».

Корреспондент «Ъ-Черноземье» до мероприятия опросил нескольких местных бизнесменов. Многие из них не занимаются продвижением своих туристических объектов, а инвестиции в них «даже не считали, чтобы не расстраиваться».