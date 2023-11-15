Комтранс заявил о снижении количества ДТП с городскими автобусами в Петербурге

За десять месяцев текущего года количество ДТП, совершенных по предварительной вине водителей городских автобусов в Петербурге, по данным ГИБДД, снизилось на 23%. Такие данные 15 ноября привели в комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также, как заявили в ведомстве, за указанный период времени в Петербурге уменьшилось число раненых в таких авариях — почти на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ДТП со смертельным исходом по вине водительского состава автобусов в 2023 году зафиксировано не было ни одного.

«Ъ-СПб» писал, что один из последних случаев травмирования пассажира в аварии с городским автобусом произошел в середине октября в Красном Селе, когда рейсовый автобус №165 въехал в маршрутку.

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