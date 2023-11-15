На Кубани более чем на 70% выросло количество выданных автокредитов

В третьем квартале 2023 года в Краснодарском крае выдали 11,7 тыс. автокредитов, что на 71,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регион по этому показателю занял пятое место среди субъектов РФ, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Первые четыре строчки рейтинга заняли Москва (16,9 тыс.), Подмосковье (15 тыс.), Санкт-Петербург (12,8 тыс.) и Татарстан (12,1 тыс.). Всего за указанный период в стране выдали почти 263 тыс. автокредитов, рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 65,7%.

За три квартала текущего года жители Кубани взяли автокредитов более чем на 40 млрд руб. По этому показателю край занял четвертое место среди регионов страны.

Вячеслав Рыжков

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