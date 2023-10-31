За 9 месяцев кубанцы взяли автокредитов на 40,7 млрд рублей

За период с января по сентябрь жители Краснодарского края взяли больше 40 млрд руб. автокредитов. Всего за первые три квартала года в России выдали автокредитов на сумму 884,2 млрд. руб., что на 78,3% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди субъектов страны по объему выданных автокредитов Кубань заняла четвертое место. На первой строчке рейтинга Москва (80,2 млрд. руб.), на второй – Подмосковье (62,1 млрд. руб.), на третьей – Санкт-Петербург (53,0 млрд. руб.), на пятой – Татарстан (39,7 млрд. руб.).

Огромную разницу между суммой автокредитов в 2023 и 2022 году директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной прошлого года. Эксперт напомнил также, что в этом году была возобновлена госпрограмма льготного автокредитования и увеличены объемы продаж новых машин из дружественных стран.

В Краснодарском крае за девять месяцев также выросло количество продаж новых автомобилей. За указанный период кубанцы приобрели 36 тыс. новых машин, что на 66% больше, чем за первые три квартала прошлого года.

Вячеслав Рыжков

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