Комитет Госсовета поддержал проект о запрете посещать кальянные детям

Члены комитета Госсовета Татарстана по социальной политике поддержали законопроект нового прокурора республики Альберта Суяргулова. Он предложил запретить нахождение детей в любых помещениях, где курят кальяны либо употребляют табак и другую подобную продукцию.

В настоящее время законом республики уже запрещено нахождение детей в магазинах, где реализуют товары только сексуального характера (секс-шопы), а также «в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах», где продают только алкоголь.

Заведениям за нарушение этого запрета может грозить штраф до 50 тыс. руб.

Альберт Суяргулов назначен прокурором Татарстана указом президента РФ Владимира Путина 29 сентября. В начале октября он приступил к своим обязанностям в республике. Это его первая законодательная инициатива на новом посту.

Подробнее о законопроекте читайте в материале «Ъ-Казань» — «Детей убирают из курилок».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"