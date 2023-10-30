Детей убирают из курилок

Новый прокурор республики Альберт Суяргулов выступил со своей первой законодательной инициативой. Он предложил Госсовету Татарстана запретить нахождение детей в любых помещениях, где курят кальяны либо употребляют табак и другую подобную продукцию. Заведениям за нарушение этого запрета может грозить штраф до 50 тыс. руб. Ранее такой нормы в регионе не было, и новый прокурор решил «отрегулировать этот пробел», пояснили в надзорном органе. В Госсовете Татарстана «Ъ-Казань» сообщили, что законопроект прокурора рассмотрят до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов внес в Госсовет законопроект, запрещающий нахождение несовершеннолетних «в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов». Запрет, согласно документу, будет действовать «независимо от времени суток». Также детям нельзя будет находиться «в специально выделенных изолированных помещениях», где «допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции» (то есть в курилках).

Ограничения предлагается прописать в законе «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Республике Татарстан». В настоящий момент этот документ уже запрещает нахождение детей в магазинах, где реализуют товары только сексуального характера (секс-шопы), а также «в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах», где продают только алкоголь.

В пояснительной записке к законопроекту Альберт Суяргулов указывает, что документ «направлен на предотвращение популяризации потребления табака и никотиносодержащей продукции детьми и подростками». Прокурор приводит статистику, согласно которой в 2021 году в Татарстане наказали 30 несовершеннолетних по ст. 6.24 КоАП РФ (запрет употребления табака на определенных территориях), столько же — в 2022 году, еще 11 подростков и детей — за первое полугодие этого года. «Указанная проблема характерна не только для крупных городов республики (Казань, Набережные Челны, Альметьевск), рассматриваемые правонарушения зафиксированы также в Черемшанском, Елабужском, Лениногорском, Арском, Кукморском и других районах республики»,— указал прокурор республики.

Напомним, 41-летний Альберт Суяргулов был назначен прокурором Татарстана указом президента РФ Владимира Путина 29 сентября. В начале октября он приступил к своим обязанностям в республике. До этого господин Суяргулов работал в надзорных органах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана «Ъ-Казань» сообщили, что эта первая законодательная инициатива господина Суяргулова на новом посту.

«У нас был запрет посещения подростками алкомаркетов, секс-шопов, интим-магазинов, баров. Это противоречит нравственному воспитанию детей, защиты их от противоправной информации. Теперь этот закон дополняется новой нормой, что запрещено посещать и те помещения, где используются кальяны и никотиносодержащая продукция»,— сказал «Ъ-Казань» старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. Он пояснил, что этот «вопрос находится в совместном ведении РФ и региона». «На уровне региона такой нормы не было. Соответственно мы пользуемся правом регулирования этого пробела и вышли с такой инициативой»,— отметил господин Галиев.

Старший помощник прокурора добавил, что за нарушение нового запрета будет предусмотрено наказание по уже действующей ст. 3.11 КоАП Татарстана (несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию). Сейчас она предусматривает предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб., на должностные лица — 3–5 тыс. руб., на юридические — 15–30 тыс. руб. При совершении правонарушения повторно в течение года штраф для граждан может увеличен до 2 тыс. руб., для должностных лиц — до 15 тыс. руб., для юридических — до 50 тыс. руб.

Инициативу Альберта Суяргулова поддержала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. «Доступ несовершеннолетних в кальянные не был запрещен законодательно. Надеюсь, что этот закон будет принят как можно скорее»,— сказала она «Ъ-Казань». По ее словам, «продажа табака запрещена несовершеннолетним и любые адекватные родители препятствовали посещению детей кальянных». «Но такие заведения работают и днем, проконтролировать очень сложно»,— считает детский омбудсмен. С принятием закона, по ее словам, «будут установлены санкции». «Владельцы, администраторы будут нести ответственность. Это вполне обоснованные штрафы. Я рассчитываю, что несовершеннолетние теперь не будут присутствовать в этих местах»,— подчеркнула госпожа Волынец. Впрочем, она отметила, что к ней не поступало каких-либо жалоб, что подростки посещают кальянные.

«В полноценные кальянные гости с детьми не приходят. А заведений, где есть кальяны и семья с детьми может прийти туда на обед, к счастью, в Казани не так много. Рестораны, где курят кальяны, иногда получают негативную реакцию от гостей, которые пришли с детьми»,— говорит генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова. В связи с этим она считает, что это «ограничение будет носить больше формальный характер. «Конечно, некоторые предприниматели скажут, что теперь им станет сложнее работать. Но если говорить о социальной ответственности бизнеса, то к такому запрету предприниматели, думаю, отнесутся с пониманием. Возможно сделать отдельную зону для кальянов, где позволяет площадь заведения»,— заключает Галина Шарафутдинова.

Право вносить законопроекты в Татарстане у регионального прокурора появилось в 2010 году. Им активно пользовался предшественник господина Суяргулова Илдус Нафиков (возглавлял надзорный орган республики с 2013 года, а сейчас перешел на работу в Марий Эл). В 2022 году по инициативе господина Нафикова в республике запретили продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков и зажигалок. Штрафы для магазинов установили до 150 тыс. руб. Хотя против этого запрета выступало министерство экономики республики.

Законопроект Альберта Суяргулова сейчас находится на предварительном рассмотрении в комитете Госсовета по социальной политике. Однако до его председателя Светланы Захаровой «Ъ-Казань» дозвониться не удалось. В пресс-службе парламента сообщили, что ближайшее заседание Госсовета состоится 2 ноября, однако в его повестку этот вопрос не внесен. «Срок предварительного рассмотрения установлен распоряжением председателя Госсовета Фарида Мухаметшина до 26 декабря»,— сказали «Ъ-Казань» в пресс-службе.

Кирилл Антонов