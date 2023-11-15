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Коммерсантъ FM
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Поменяться местами

Тенденции макияжа 80-х возвращаются

«Коммерсантъ Стиль» о том, как десятилетие ярких цветов, эффектных теней для век и пушистых бровей снова становится модным.

Марти Макфлай, Мадонна, MTV, «Крепкий орешек», «Грязные танцы», «За бортом» — 80-е и правда были эпохой, которая повлияла на культуру и моду, список ставших культовыми картин и событий можно продолжать. В моде — подплечники, короткие юбки, начесы, яркий макияж, который носили не только герои кинофильмов и видеоклипов, но и люди на улицах. «Мода циклична,— считает независимый стилист Лада Арзуманова,— через определенный период времени тренд, силуэт, стиль возвращается. Дизайнеры крупных домов всегда работают с архивами модного дома — это не только помогает сохранить ДНК бренда, но и вдохновляться прошлыми коллекциями». Сегодня это время снова вышло на первый план, и его приметы можно увидеть повсюду. Уместен ли макияж тех лет сегодня и как его адаптировать и вписать в эпоху интернета?

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Мадонна

Мадонна

Фото: Michael Putland / Getty Images

Синди Лаупер

Синди Лаупер

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Дэбби Харри

Дэбби Харри

Фото: Brian Cooke / Redferns

Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон

Фото: Peter Carrette Archive / Getty Images

Иман

Иман

Фото: пїЅпїЅ Vittoriano Rastelli / CORBIS / Corbis / Getty Images

Брук Шилдс

Брук Шилдс

Фото: Bettina Cirone / IMAGES / Getty Images

Нина Хаген

Нина Хаген

Фото: Randy Bachman / Getty Images

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Мадонна

Фото: Michael Putland / Getty Images

Синди Лаупер

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Дэбби Харри

Фото: Brian Cooke / Redferns

Уитни Хьюстон

Фото: Peter Carrette Archive / Getty Images

Иман

Фото: пїЅпїЅ Vittoriano Rastelli / CORBIS / Corbis / Getty Images

Брук Шилдс

Фото: Bettina Cirone / IMAGES / Getty Images

Нина Хаген

Фото: Randy Bachman / Getty Images

Яркие румяна

Румяна — это визитная карточка тех лет; принцип нанесения — чем больше, тем лучше. Однако в погоде за повторением этой тенденции, выбирайте умеренность. Визажист Денис Карташев советует: «Сочный цикламен румян из 80-х сегодня снова в тренде, румяна призваны освежить женские лица, но в повседневности с ними стоит быть осторожнее (это не фото в соцсетях), особенно осенью и зимой, когда румянец может появляться по естественным причинам».

Голубые тени для век

Сияние, перламутр, яркие, смелые цвета были необъемлемой частью образов тех лет. Cиние тени для век доминируют и являются символом 80-х (даже Джастин Хоффман из комедии «Тутси» носит такие). Сегодня на такие эксперименты лучше идти по случаю тематической вечеринки или на новогодний корпоратив, а в повседневности блеск 80-х лучше свести к минимуму, советует эксперт.

Яркие губы

Розовая фуксия тех лет — это не классическая красная помада 1940-х, которая не выходит из моды: однако ее оттенки сегодня снова с нами. «Губы в 80-х соперничали в "перламутровости" с глазами, и это отлично вписывалось в тогдашнюю моду. Сегодня металлизированная перламутровая фуксия на губах все же ближе к антитренду»,— считает Денис Карташев. Сейчас текстуры на губах любого цвета должны быть комфортными, кремовыми мягкими, матовыми или с влажным блеском — важно удобство, цвет уже не столь принципиален.

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Дуа Липа

Дуа Липа

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Рита Ора

Рита Ора

Фото: Buda Mendes / Getty Images

Лили Коллинз

Лили Коллинз

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Люси Бойнтон

Люси Бойнтон

Фото: Mike Marsland / Mike Marsland / WireImage

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Дуа Липа

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Рита Ора

Фото: Buda Mendes / Getty Images

Лили Коллинз

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Люси Бойнтон

Фото: Mike Marsland / Mike Marsland / WireImage

Естественные брови

Густые брови и их символ Брук Шилдс были очень популярными в 80-х. «Сейчас время самых разных бровей, мой совет — лучше наслаждайтесь естественностью из 80-х или классикой из 90-х, чем как будто начерченными по линейке бровями в стиле Angry Birds»,— говорит Денис Карташев. Чтобы брови выглядели в стиле тех лет, можно использовать праймер для ресниц для эффекта утолщения и наносить специальную тушь сверху.

Ирина Кириенко

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